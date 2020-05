Daniela Martins

Impuissante, elle assiste à un kidnapping d'enfant

En sortant de chez elle, l'ex-candidate de «Secret Story 3» Daniela Martins a vécu un moment traumatisant.

C'est dans une story Instagram qu'elle a raconté sa mésaventure. «Il y avait deux femmes qui tenaient un bébé dans les bras. Elles étaient un peu dans la précipitation. Et je me suis dit qu'il était arrivé quelque chose à ce petit, il devait avoir trois mois», a expliqué la Française de 33 ans. Très vite, Daniela a compris que la situation n'était pas normale du tout. «Elles sont entrées dans une voiture garée devant l'immeuble. Elles m'ont tenu la porte de l'immeuble, ont couru dans le véhicule, elles ont mis le bébé dedans et elles ont démarré, a-t-elle continué. J'étais dans le hall, j'ai ouvert la deuxième porte et il y avait un homme et une femme et celle-ci hurlait «à l'aide, aidez-moi!», et l'homme m'a dit: «C'est mon fils!».