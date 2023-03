Chute du Credit Suisse: «Inacceptable», «honteux», «gifle pour les citoyens»: les partis dénoncent

«La meilleure solution pour rétablir la confiance»

«Inacceptable», selon l’UDC

L’UDC a été la première à dégainer. «La situation critique dans laquelle se trouve le Credit Suisse est la conséquence de décisions managériales fatales. Au lieu de se concentrer sur ses activités suisses, qui sont couronnées de succès, la banque a mené une stratégie agressive à l’étranger. Celle-ci a échoué et met désormais en danger l’ensemble de la banque et des milliers d’emplois », critique-t-elle.

«Une gifle pour les citoyens», dénonce le PS

À gauche, le Parti socialiste suisse n’est pas moins critique. «Dans sa conférence de presse, le Conseil fédéral n’a PAS eu un seul mot critique envers la direction et le conseil d’administration de Crédit Suisse. Les grands s’en tirent à bon compte et c’est une gifle pour les citoyens», se fâche Cédric Wermuth, coprésident du PS. Et de réclamer dorénavant des comptes aux responsables. Il souhaite ainsi qu’une commission d’enquête parlementaire soit lancée afin de faire la lumière sur «qui a (ou n’a pas) fait quoi» afin de s’assurer que la nouvelle banque ne représente pas un risque pour le pays.

Une «situation honteuse», selon le PLR

Le PLR est lui pragmatique. «Au vu des développements dramatiques de ces derniers jours, cette décision était nécessaire pour éviter de gros dommages à la place financière et économique suisse», écrit-il dans un communiqué. Mais il est tout aussi critique: Ce qui s'est passé est honteux pour la Suisse. La Suisse et sa place financière vivent de la confiance des acteurs. Il s'agit dorénavant de la rétablir».

De son côté, le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD), a également réagi sur le plateau du 19h30 de la RTS. «La responsabilité première est celle du management de Credit Suisse, un management défaillant depuis de nombreuses années et qui a fait des choix stratégiques erronés». Et d’ajouter: «Je m’interroge sur l’efficacité de la surveillance financière dans notre pays, et dans les autres pays où Credit Suisse était actif». Il a enfin taclé: «Credit Suisse met en difficulté la place financière helvétique et l’image de la Suisse sur le plan international».