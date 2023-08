L'acteur Inaki Godoy parle de son rôle dans la série One Piece

L’histoire aborde énormément de sujets variés. «One Piece» parle d’amitié, de joie de vivre, mais touche aussi au racisme, à l’esclavage et à la guerre. C’est une gigantesque aventure et un grand divertissement, mais aussi une histoire qui doit inspirer les téléspectateurs à suivre leurs rêves.

Au contraire, je suis impatient qu’ils voient notre version. Mon seul but est d’honorer le manga et de permettre au plus grand nombre de découvrir «One Piece». J’espère que les jeunes vont inciter leurs parents et grands-parents à voir nos épisodes.