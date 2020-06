Football

Inaltérable «Pippo» Inzaghi

Le célèbre buteur italien, désormais entraîneur de Benevento (Serie B), n’a absolument rien perdu de son talent devant une cage.

À quoi pense-t-on quand l’on entend «Filippo Inzaghi»? Instinct du buteur, renard des surfaces et on en passe… Le buteur aux 300 matches pour 126 buts en carrière avec l’AC Milan a bâti sa réputation sur son flair inégalable dans les six mètres de l’équipe adverse. Et à 46 ans, il n’a rien perdu de son nez face au but…