Hockey sur glace – Inarrêtable, Genève s’offre le leader fribourgeois

Vers le top 6

Dans cet affrontement d’un très bon niveau, c’est Fribourg qui a brisé la glace par l’entremise de son capitaine, avec la complicité de Dominic Nyffeler. De retour dans le but grenat, le Zurichois prêté par Kloten a réussi un tour de passe-passe en transformant un arrêt en but. Personne pourtant ne lui en voudra d’avoir joué les Houdini sur glace , puisque , par ailleurs, il s’est montré plusieurs fois solide et décisif. Cette ouverture du score a eu le don de lancer la soirée des Aigles , qui ont alors pris le match en main. Au plus fort de la poussée grenat, c’est Marc-Antoine Pouliot qui a égalisé d’un tir malin au premier poteau en supériorité numérique. Là aussi, le positionnement de Reto Berra est apparu suspect.