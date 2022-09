Lausanne: centre de formation professionnelle de Vennes

Lausanne : Inauguration du centre de formation professionnelle de Vennes

Ces bâtiments permettront au Canton de poursuivre le développement du Centre d'orientation et de formation professionnelle (COFOP), en accueillant une trentaine d’apprentis supplémentaires (+10%), notamment dans les métiers de la bouche. De plus, ils permettent aussi aux élèves de l’Ecole technique - Ecole des métiers de Lausanne (ETML), les futurs informaticiens, de bénéficier de nouveaux locaux. Le nombre de places dans cette filière très demandée va ainsi progressivement augmenter de 150 places en 2022 à près de 200 dès 2025. En outre, avec ses panneaux photovoltaïques sur les toits et sa production de chaleur par sondes géothermiques, le nouveau site sera certifié Sméo, label de construction durable.

Factuellement, le centre est ouvert depuis le 19 juillet 2021, même si le chantier s’est terminé un an plus tard. La surface utile de plancher est de 3200 m2, comprenant notamment dix-sept salles de classe et un restaurant. Le coût du projet est de 16,7 millions de francs. Au total, entre COFOP et ETML, ce nouveau site de la formation professionnelle vaudoise accueillera plus de 500 personnes en formation.