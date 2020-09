Inauguration du Ceneri : Simonetta Sommaruga salue un exploit

Le tunnel du Ceneri, inauguré vendredi, constitue la dernière étape des Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA).

Le Tessin aura son RER et il ne faudra plus que 15 minutes pour aller de Bellinzone à Lugano, a rappelé Simonetta Sommaruga

Le Monte Ceneri a longtemps isolé de nombreuses personnes au Tessin non seulement géographiquement mais aussi socialement. Grâce au nouveau tunnel, le Tessin aura son RER et il ne faudra plus que 15 minutes pour aller de Bellinzone à Lugano, «moins que mon trajet de la maison au bureau», a indiqué avec une pointe d’humour la ministre en charge des transports.

«Décision courageuse et clairvoyante»

Plus globalement, ce tunnel rapproche les différentes régions du pays et même au-delà. «Avec le Gothard et le Lötschberg, il représente la pièce maîtresse du plus important corridor ferroviaire entre la mer du Nord et la Méditerranée».