Norvège : Incarcération en vue pour l’auteur de l’attaque à l’arc

L’homme qui a tué cinq personnes mercredi lors d’une attaque effectuée à l’aide d’un arc en Norvège devrait être placé en détention provisoire vendredi.

L’émotion restait vive à Kongsberg, paisible cité du sud-est du pays scandinave, où des habitants se sont retrouvés jeudi soir pour se recueillir avec des bougies, 24 heures après l’attaque qui a fait cinq morts et trois blessés. «Nous sommes une petite communauté et nous avons besoin d’être là les uns pour les autres», a expliqué à l’AFP Kristine Johansen, une enseignante de 29 ans.

Décrit par la police comme un citoyen danois de 37 ans converti à l’islam et signalé pour radicalisation, l’homme a admis lors de son interrogatoire avoir commis l’attaque, armé notamment d’un arc et de flèches, avant d’être arrêté. «Nous aimerions l’avoir en détention provisoire pendant au moins quatre semaines», a déclaré la procureure chargée du dossier, Ann Iren Svane Mathiassen, à l’AFP.

Piste du terrorisme privilégiée

À la lumière notamment du mode opératoire, du fait que le suspect ait frappé aveuglément et qu’il ait été l’objet d’alertes sur une possible radicalisation, la piste du terrorisme islamiste semble privilégiée. «Il n’y a aucun doute que l’acte lui-même a des apparences qui font penser que ça peut être un acte terroriste mais il importe maintenant que l’enquête avance et que l’on clarifie les motivations du suspect», a déclaré le chef du PST, Hans Sverre Sjøvold, lors d’une conférence de presse jeudi.