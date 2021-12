France : Incarcéré pour avoir fourni des composants pour des armes chimiques en Syrie

Un Franco-Syrien a été arrêté et incarcéré samedi à Paris. Il est soupçonné d’avoir fourni des composants pour la fabrication d’armes chimiques utilisées en Syrie.

Un Franco-Syrien, né en 1962, a été mis en examen samedi à Paris et incarcéré, soupçonné d’avoir fourni, via sa compagnie de navigation, des composants pour la fabrication d’armes chimiques utilisées en Syrie, a-t-on appris dimanche de sources proche du dossier et judiciaire.