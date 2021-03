Le feu dans un parking souterrain à Ville-la-Grand avait entraîné l’évacuation d’habitants. Twitter/Police nationale 74

Il était recherché depuis plusieurs mois en vain, mais son attrait pour les prostituées l’a perd u , comme le relève la police nationale de Haute-Savoie sur son compte Twitter. Un pyromane qui brûlait le s véhicules qu’il pillait pour effacer ses traces, a finalement été interpellé la semaine passée.

Les faits reprochés étaient survenus entre le 6 mars et le 4 avril 2020. Plusieurs incendies s’étaient produits dans des parkings souterrains à Annemasse, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand (F), non loin de Genève. Des immeubles avaient dû être évacués en raison de la propagation des flammes, comme aux Prés des Plans, à Ville-la-Grand, « où tout le parking avait été enfumé » , relate le commandant Bruno Rongier, du commissariat d’Annemasse. « C’était souvent la nuit et cela avait provoqué une certaine émotion chez les habitants, dont plusieurs ne se sentaient plus en sécurité chez eux » , explique l’officier. Personne n’avait été blessé.

Trentaine de véhicules

Au total, onze véhicules ont été dévalisés avant d ’ être incendiés et 21 autres ont été dégradés par les flammes, soit 32 automobiles touchées. L’enquête ouverte à la suite de ces déprédations avait permis d’identifier par différentes techniques un individu né en 1996 , défavorablement connu des services de police. Après avoir tenté de le localiser sans succès, les forces de l’ordre avaient émis un mandat de recherche. « On pensait qu’il était en région parisienne, mais on n’avait jamais réussi à le localiser », poursuit le commandant de police .

Deux ans de prison ferme