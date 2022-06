Monthey (VS) : Incendie à la Satom: plus d’odeur que de mal

Vendredi soir, un feu s’est déclaré dans une broyeuse à déchets de l’usine d’incinération. S’il a rapidement été maîtrisé, de la fumée s’est encore longtemps dégagée du sinistre.

Les causes de l’incendie demeurent inconnues.

Le dégagement n’était toutefois pas toxique. «Si nous avons demandé aux gens de fermer les fenêtres, ce n’est que pour une question d’odeur et de confort», précise la police. Pour l’heure, les causes de l’incendie demeurent inconnues. «Mais les dégâts ne sont pas trop importants. Ce sont surtout des déchets qui ont brûlés», commente le porte-parole. Aucun blessé n’est à déplorer et personne n’a été incommodé par la fumée.