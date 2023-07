Valais: Incendie à Vétroz: levée des dernières interdictions

Une semaine après l’incendie qui a détruit une halle industrielle à Vétroz, toutes les interdictions sont désormais levées, annonce jeudi soir le canton du Valais. La protection civile a terminé sa mission de contrôle et de nettoyage. La pâture et la récolte des fourrages dans la zone concernée sont à nouveau autorisées. Il revient désormais aux exploitants, ou, à défaut, aux propriétaires des parcelles de contrôler leurs terres et de poursuivre le nettoyage si nécessaire, précisent les autorités.