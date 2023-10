Incendie à Tenerife: Les habitants de Santa Ursula peuvent rentrer

«L’évolution de ces dernières heures et le travail du dispositif de lutte contre les incendies à Tenerife nous permettent d’abaisser» le niveau de dangerosité du feu de 2 à 1, a annoncé sur X (ex-Twitter) le chef du gouvernement régional des Canaries, Fernando Clavijo. «Les personnes évacuées» peuvent donc «regagner leur domicile», a ajouté l’élu, en appelant néanmoins à faire preuve de «précaution».

L’incendie, en cours depuis le 15 août, mais considéré «sous contrôle» depuis le 11 septembre, s’était brusquement réactivé mercredi, à cause du vent et des températures élevées, passant au niveau 2 sur une échelle de dangerosité allant jusqu’à 3.

Cela avait conduit les autorités à ordonner, mercredi soir, l’évacuation de 3200 habitants de la ville de Santa Ursula et de la commune voisine de La Orotava. Les moyens sur la zone avaient également été renforcés, avec l’arrivée de pompiers de l’Unité militaire d’urgence. «Les moyens aériens et terrestres continuent de travailler sur place», a assuré la cheffe du gouvernement local de Tenerife, Rosa Davila.

L’incendie le plus compliqué en 40 ans

Selon les autorités, 120 pompiers appuyés par neuf hélicoptères sont mobilisés pour lutter contre l’incendie, situé dans une zone accidentée du nord-est de l’île. Entre le 15 août et début septembre, ce dernier avait ravagé 15’000 hectares de terrain, soit 7% de la surface de Tenerife.

L’île a connu, ces dernières années, des incendies plus importants en termes de surface brûlée, mais les conditions météorologiques et la topographie de celui-ci avaient fait dire aux autorités que l’archipel faisait face à son incendie «le plus compliqué» depuis 40 ans.