Incendie à Tenerife: Les pompiers voient «le bout du tunnel»

Les températures nocturnes en baisse et les vents plus faibles ont aidé les pompiers, ont déclaré les autorités locales, alors que le feu a déjà réduit en cendres près de 15’000 hectares. Environ 600 pompiers et militaires, avec le renfort de 22 canadairs, sont à pied d’œuvre pour tenter de contenir l’incendie, qui s’est déclaré le 15 août dans une zone vallonnée du nord-est de cette île des Canaries, dans l’océan Atlantique, au large de la côte nord-ouest de l’Afrique.

Des riverains peuvent déjà rentrer chez eux

L’incendie, qui s’étend désormais sur un périmètre d’environ 88 kilomètres, a entraîné l’évacuation de plus de 12’000 personnes, dont certains riverains des villages d’Arafo et de Candelaria, qui ont déjà été autorisés à rentrer chez eux. D’autres personnes pourront bientôt regagner leur domicile, a assuré la cheffe du gouvernement local, Rosa Davila. «Nous cherchons à revenir à la normale, petit à petit…»

Record d’Europe des incendies

D’après les experts, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés récemment, avec des épisodes de canicule et des périodes de sécheresse à la fois plus fréquents, plus longs et plus intenses. Et l’Espagne connaît depuis dimanche sa quatrième canicule de l’été.