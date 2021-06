République centrafricaine : Incendie chez Orange: une personne sur cinq sans téléphone

Depuis plus de deux jours, près de 20% des habitants en Centrafrique sont privés d’accès au réseau téléphonique mobile et à l’Internet.

Près de 20% des habitants en Centrafrique sont privés d’accès au réseau téléphonique mobile et à l’Internet depuis plus de deux jours et pour une durée indéterminée après un incendie accidentel chez l’un des deux principaux opérateurs, Orange, a indiqué mercredi le groupe français à l’AFP. La totalité de ses plus de 800’000 abonnés – particuliers et entreprises – sont touchés par cette gigantesque panne sur tout le territoire de ce pays très pauvre d’Afrique centrale, a précisé Régis Delière, le directeur général d’Orange-Centrafrique.