Lausanne: Incendie dans des locaux déserts

Un fort dégagement de fumée a inquiété riverains et passants vendredi peu avant 8h au Tunnel, à Lausanne. «Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre dans des locaux qui étaient inoccupés lors des faits», précise Sébastien Jost, porte-parole de la police lausannoise. «Je passais à pied et j’ai vu de la fumée qui sortait des fenêtres et du toit du bâtiment. Les pompiers étaient déjà sur place», signale un lecteur-reporter.