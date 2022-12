La Chaux-de-Fonds (NE) : Incendie dans la cave d’un bâtiment du centre-ville

Dimanche soir, vers 23h, un incendie s’est déclaré dans une cave de l’avenue Charles-Naine 3, à la Chaux-de-Fonds. «Le SIS des Montagnes est intervenu avec 18 hommes et 5 véhicules et le sinistre a pu être rapidement maîtrisé», détaille la police neuchâteloise. Les habitants de l'immeuble ainsi que ceux de l'immeuble voisin sont sortis d'eux-mêmes à l'arrivée des secours. Une évacuation n'a donc pas été nécessaire. Treize personnes ayant été incommodées par de la fumée ont été contrôlées sur place par les ambulanciers. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et circonstances exactes de ce sinistre.