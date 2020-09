Des flammes sortaient d’un appartement. Lecteur reporter

«Vers 7h40, une personne se trouvant au Tribunal de district, à l’avenue Léopold-Robert près de la Grande-Fontaine, nous a appelé pour signaler qu’une fumée abondante s’échappait de l’immeuble d’en face», explique l’officier de permanence de la police neuchâteloise. Et un passant de confirmer: «On voyait des flammes sortir d’une fenêtre, au dernier étage. La chaleur était impressionnante. On la ressentait à des dizaines de mètres.»

L’immeuble, qui contient des logements aux étages supérieurs et des commerces aux étages inférieurs, a dû être évacué. «Il n’y pas pas de victime ni de blessé. Mais six personnes ont été incommodées par la fumée et transportées à l’hôpital pour un contrôle. Dans l’après-midi, elles ont pu regagner leur logement», poursuit la police.

L’incendie a pu être maîtrisé avant qu’il se propage. «Il y a des dégâts dus au feu dans la pièce qui s’est embrasée, et principalement à cause de la fumée dans le reste de l’appartement. Selon mes informations, les autres logements ont été épargnés», détaille l’officier. Pour les besoins de l’intervention, la route a été fermée à la circulation durant toute la matinée. Le procureur de service a été informé et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

L’incendie a mobilisé 9 pompiers qui sont intervenus avec 3 véhicules lourds et 2 véhicules légers. Quatre ambulances et le médecin du SMUR ont également été mobilisés, ainsi que 8 personnes de la sécurité publique et 9 de la police neuchâteloise.