Émirats arabes unis : Incendie dans le principal port de Dubaï après une violente explosion

Une puissante déflagration s’est produite mercredi soir dans le port de la ville émirati. Des habitants font état de portes et fenêtres secouées par le souffle de l’explosion.

Au moins trois habitants dans le secteur de cet incident ont fait état de portes et de fenêtres de leurs domiciles violemment secouées par cette explosion. «J’étais à mon balcon. Mon ami a vu arriver quelque chose de jaune comme le soleil. J’ai pris une photo et nous avons ensuite entendu le bruit», a déclaré Clémence Lefaix, qui se trouvait à proximité de l’explosion et a posté l’image d’une lumière brillante et orangée dans le ciel, en pleine nuit, face à des immeubles.