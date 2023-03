Vuisternens-en-Ogoz (FR) : Incendie dans les caves à fromages

Jeudi en début d’après-midi, une imposante colonne de fumée s’échappait d’une entreprise située non loin du centre du village.

«Il était environ 13h quand j’ai commencé à voir de la fumée. Au bout de quelques minutes, une épaisse colonne s’élevait», explique un habitant de Vuisternens-en-Ogoz. Jeudi, peu après 13h, une halle industrielle, située à quelques centaines de mètres de l’église du village, était la proie des flammes. Et la police de confirmer: «Un incendie avec dégagement de fumée est en cours à Vuisternens-en-Ogoz, aux caves à fromages. D’importants moyens de secours sont engagés. Une déviation est en place. Evitez le secteur.»

Sept personnes ont été incommodées par la fumée et entre 20 et 25 personnes ont dû être évacuées et prises en charge.