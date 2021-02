Grèce : Incendie dans un camp de migrants à Lesbos

En pleine vague de froid, les milliers de migrants du camp de Lesbos, en Grèce, ont dû faire face à l’incendie d’une tente ce vendredi. Aucune victime n’est à déplorer.

Vague de froid

Conditions terribles

Le camp temporaire de Karatepe a été mis en place à la hâte en septembre sur un terrain inondable et en plein vent après deux grands incendies qui avaient ravagé le camp de Moria sur l’île, le plus surpeuplé et sordide alors en Europe.