Grèce : Incendie dans un camp de migrants sur l’île de Samos

Dimanche soir, un feu s’est déclaré dans le camp de migrants de Vathy sur l’île grecque de Samos, qui abrite encore 300 personnes.

Le maire de Samos Girgos Stantzos a déclaré à l’AFP que le camp avait été entièrement évacué de ses occupants. De nombreux migrants se trouvaient rassemblés sur un parking près du camp, où des enfants pleuraient, a constaté l’AFP. Sur l’île égéenne de Samos, face à la Turquie, le bidonville de Vathy abritait près de 7000 demandeurs d’asile entre 2015 et 2016, pour une capacité initiale de 680 personnes.

Quelque 300 y vivaient encore samedi dans l’insalubrité et ont accepté d’être transférés dans un nouveau centre de réception et d’accueil «contrôlé et fermé», où ils doivent se présenter lundi, selon le ministère grec des Migrations.