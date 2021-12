France : Incendie dans un immeuble à La Réunion: cinq morts

Le feu a pris dans la nuit de dimanche à lundi. Plus de 300 locataires ont été évacués et une centaine d’appartements ont été détruits à Saint-Denis.

«À ce stade, l’identité de ces personnes n’est pas déterminée», ont précisé le préfet de La Réunion, Jacques Billant, et la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot, dans un communiqué. Deux autres victimes sont en état d’urgence absolue, indique la préfecture, et 19 autres personnes sont en urgence relative. Parmi ces dernières, huit ont été hospitalisées, précisent la préfecture et le parquet.