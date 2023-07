Canton de Fribourg: Incendie dans une buvette d’alpage à Pringy

En tout début d’après-midi ce mercredi, un incendie s’est déclaré à la Buvette des Mongerons, sur la commune de Gruyères (FR). Une vingtaine de personnes, dont une légèrement blessée, ont été évacuées. L’alerte a été donnée à 12h30, plus d’une vingtaine de pompiers se sont rendus sur place et ont réussi à maîtriser les flammes s’échappant du toit et à circonscrire l’incendie. Un homme a été légèrement blessé et a été pris en charge par les ambulanciers