FRIBOURG

Incendie dans une halle de recyclage

Une épaisse fumée s’échappe d’un site de déchets à recycler à Posieux/Hauterive. Les pompiers ont maîtrisé le sinistre et on ne déplore aucun blessé.

«Les pompiers œuvrent sur place et l’incendie est sous contrôle.» Porte-parole de la police cantonale, Bertrand Ruffieux a confirmé à 20minutes.ch l’intervention en cours depuis midi et demi ce lundi sur le site de recyclage et d’incinération de matériaux sur les communes de

Hauterive/Posieux. Un ouvrier durant sa pause de midi a lancé l’alerte et plusieurs lecteurs nous ont envoyé des photos et vidéos, où l’on distingue une colonne de fumée épaisse s’échapper d’un hangar en pleine campagne fribourgeoise. Selon des témoins et la police, il s’agirait d’une halle de bois. On ne déplore aucun blessé et il n’y aurait aucun risque d’intoxication.