Pieterlen (BE) : Incendie dans une usine chimique: alerte aux fumées toxiques

Le feu qui s’est déclaré samedi soir a libéré des substances nocives. La population est appelée à fermer fenêtres et portes, et à n’utiliser aucune ventilation.

Un incendie s’est déclaré samedi soir dans une entreprise chimique à Pieterlen (BE), non loin de Bienne, rapportent nos collègues de «20 Minuten». Une alerte aux émanations toxiques a été lancée via l’application Alertswiss peu après 19 heures.

En raison des fumées nocives dégagées par les flammes, la population est appelée à fermer les fenêtres et les portes, et à éteindre la ventilation et la climatisation. On ne doit pas non plus se rendre dans la zone touchée.