Grèce : Incendie de forêt près d’Athènes, évacuations par précaution

La Grèce a été sévèrement frappée par des températures caniculaires et des feux de forêt début août ayant ravagé plus de 100’000 hectares.

«Le feu s’est déclaré à 22H35 locales (21H35 en Suisse) près des habitations à Néa Makri et des évacuations par précaution ont été recommandées», a indiqué à l’AFP un responsable du service de presse des pompiers. Soixante-dix pompiers et une vingtaine de véhicules luttaient contre les flammes, selon ce responsable.

La Grèce avait été sévèrement frappée par des températures caniculaires et des feux de forêt début août ayant ravagé plus de 100’000 hectares surtout dans le nord-ouest d’Athènes au pied du mont Parnès, dans le nord de l’île d’Eubée à 200km de la capitale et en Péloponnèse (sud). Trois personnes ont péri lors du sinistre. Les températures caniculaires ont également favorisé d’importants incendies en Espagne, en Italie, en Croatie, en France et à Chypre.