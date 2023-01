Incendie des Tattes: le verdict du procès blanchit l'Hospice

Le feu s’était déclaré au rez-de-chaussée d’un immeuble de trois étages où vivaient quelque 150 hommes célibataires requérants d’asile déboutés. 20 min / dra

Plus de huit ans après les faits, la justice genevoise a donné sa lecture de l’incendie du foyer pour requérants d’asile des Tattes, auquel les résidents avaient payé un lourd tribut: un mort et quinze blessés graves. Verdict: la recherche de responsabilités allant au-delà des participants directs au drame a fait chou blanc. Le Tribunal de police s’est limité à reconnaître la culpabilité d’un migrant et de deux agents de sécurité présents le 17 novembre 2014. Le coordinateur incendie de l’Hospice général a, lui, été mis hors de cause.

Ni manquement ni lien de causalité

L’enjeu principal du procès se situait sans doute là: l’Etat avait-il failli? La réponse est non. Le juge a d’abord souligné qu’il aurait été «disproportionné» de demander à un homme seul, en l’occurrence le coordinateur incendie, de s’assurer que chaque agent de sécurité des 45 à 57 bâtiments dont il avait la charge (selon les flux migratoires) était correctement formé. Aucun manquement ne peut par ailleurs lui être reproché, même celui de ne pas avoir mis sur pied d’exercice d’évacuation – d’une part en raison d’impossibilités techniques, d’autre part parce que rien n’indique qu’un tel exercice aurait évité l’issue fatale, vu le fort tournus de migrants comme d’agents de sécurité sur les lieux. Des affichettes avaient été placées pour rappeler les consignes de sécurité (même si elles étaient souvent vandalisées), l’interdiction de fumer et de cuisiner dans les chambres était connue de tous, même si elle n’était pas respectée. Bref, le tribunal «ne voit pas quelle autre mesure aurait pu être prise» par le prévenu. Au surplus, aurait-il commis d’éventuels manquements que la justice «n’aurait pas été en mesure de retenir» un lien de causalité entre ceux-ci et la survenance du décès. L’homme a donc été acquitté sur toute la ligne.

Un mégot ou un réchaud à l’origine du drame

L’affaire devenait alors assez simple: étant établi que le sinistre avait été déclenché soit par un mégot, soit par une plaque chauffante, le résident qui avait quitté sa chambre sans vérifier ces éléments a été reconnu coupable d’incendie, d’homicide et de lésions corporelles, à chaque fois par négligence. Il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis.

Peines pécuniaires

Les deux agents de sécurité ont eux aussi été considérés responsables. Ils avaient omis de suivre la règle «alarmer, évacuer, lutter», que pourtant ils connaissaient. En sautant la deuxième étape et en ouvrant la porte de la pièce sinistrée pour tenter d’éteindre les flammes, ils avaient favorisé la propagation de la fumée dans tout le bâtiment et précipité le mouvement de panique qui avait conduit plusieurs requérants à se défenestrer. Ils ont été déclarés coupables d’homicide et de lésions corporelles, toujours par négligence; et ont écopé de peines pécuniaires avec sursis, 240 jours-amendes pour l’un, 180 pour l’autre.

Le Tribunal de police a enfin acquitté un cinquième prévenu, un requérant d’asile accusé d’omission de prêter secours. Or, il avait frappé à la loge des agents en criant «au feu!» avant de certes quitter les lieux, mais à un moment où personne n’était encore en danger de mort.