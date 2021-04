Le sinistre a fait un mort et plusieurs blessés – des résidents qui avaient sauté des fenêtres pour échapper aux flammes et à la fumée.

L’enquête du Ministère public sur le sinistre qui avait notamment causé la mort d’un Érythréen de 29 ans, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014 au centre de requérants d’asile des Tattes, à Vernier (GE), est bouclée. Deux résidents et deux agents de sécurité devront comparaître devant le Tribunal de police. Par contre, les poursuites contre un troisième agent, l’Etat, la société de sécurité et l’Hospice général, qui gérait les lieux, ont été classées, révèle la « Tribune de Genève ».

Un requérant, qui serait à l’origine du feu, est inculpé pour incendie par négligence (ndlr: il aurait utilisé une plaque électrique pour cuisiner et fumé en chambre, alors que les directives du foyer l’interdisaient). Il est aussi prévenu d’homicide et de lésions corporelles. Ces deux dernières infractions concernent aussi les agents de sécurité; lesquels sont par ailleurs poursuivis pour omission de prêter secours. Une accusation qui frappe aussi un second requérant.