Bex (VD) : Incendie d’une halle industrielle: la police recherche des témoins

Samedi, aux alentours de 9h45, un incendie s’est déclaré dans une halle industrielle à Bex (VD) , route de Vannel. Contrairement à ce que la police cantonale a déclaré ce week-end, la bâtisse était bel et bien occupée au moment où le feu est survenu, et lesdits occupants ont été évacués, rapporte-t-elle jeudi, dans un communiqué. Mais personne n’a été blessé.

Proie des flammes, le premier étage de la bâtisse a été entièrement calciné, et des véhicules qui se trouvaient stationnés à proximité de la halle ont été endommagés. Les causes et les circonstances de ce sinistre sont, pour l’heure, indéterminées. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public, et la police vaudoise prie toute personne ayant été témoin de cet incendie ou disposant d’éléments susceptibles de faire avancer l’enquête, de contacter le 021 333 53 33.