Monthey (VS) : Incendie d’une rare violence: dégâts matériels et deux pompiers incommodés

De Monthey, la fumée était visible dans plusieurs localités du Valais et du Chablais vaudois, lundi soir. C’est aux environs de 20h30, que cet incendie conséquent s’est déclaré à la rue du Simplon. Premiers sur les lieux, les pompiers des Centre de Secours et Incendie du Chablais valaisan ont reçu les renforts de leurs collègues du Haut-Lac, de Cimo et des Dents-du-Midi. Les soldats du feu sont parvenus à venir à bout du sinistre après deux heures de combat.