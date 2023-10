Incendie mortel en Espagne: La discothèque aurait dû être fermée depuis un an

La discothèque où sont mortes 13 personnes dimanche dans un violent incendie à Murcie faisait l’objet depuis un an d’un ordre de fermeture administrative, qui n’avait pas été appliqué, ont indiqué lundi les autorités de cette ville du sud-est de l’Espagne.

«Il y a eu une violation de l’ordre de fermeture»

«La dernière étape a été l’ordre de mise en œuvre d’octobre 2022 et à partir de là, effectivement, il y a eu une violation (de l’ordre de fermeture) de la part de l’entreprise», a insisté Antonio Navarro, sans donner plus d’informations sur l’origine potentielle du sinistre.

«Personne ne nous a informés», dit la discothèque

Les gérants de l’établissement ont pour leur part démenti et affirmé être en règle. «Personne ne nous a informés qu’il n’y avait plus de licence» valide, a assuré leur avocat, Francisco Adan. «Nous collaborons avec les autorités compétentes et avons confiance en elles pour qu’elles éclaircissent les faits», a assuré de son côté la discothèque la Fonda Milagros dans un message sur les réseaux sociaux.