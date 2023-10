Enquête et recueillement après l’incendie d’une disco en Espagne

Après avoir jugé «peu probable» que d’autres corps soient retrouvés dans les décombres de l’incendie meurtrier de dimanche matin , les autorités ont confirmé finalement que toutes les personnes qui n’avaient pu être localisées avaient été retrouvées. «Il semble qu’il n’y ait plus de disparus et que les personnes qui n’avaient pas été localisées, l’ont été», a assuré, sur la télévision publique, le président de la région de Murcie, Fernando López Miras.

Trois des cinq personnes encore portées disparues dimanche soir ont été notamment localisées lundi matin «sur la côte, leurs téléphones étaient éteints et elles ont donné signe de vie ce matin», a expliqué le maire de Murcie, José Ballesta. Vingt-quatre heures après ce drame, les habitants de cette ville, qui a décrété trois jours de deuil, ont été invités à respecter une minute de silence à midi.

«C’est le choc, la désolation. On ne peut rien dire pour consoler les familles et les amis des victimes, il n’y a pas de mot. Elles sont épuisées», a ajouté López Miras. «Ce dont elles ont besoin est que leurs proches puissent être identifiés» pour pouvoir entamer leur deuil. Une cellule d’accueil a été mise en place.

L’incendie, d’une violence «extrême» selon le maire de Murcie, s’est déclaré dimanche vers 6h00 du matin dans un quartier comptant plusieurs boîtes de nuit. C’est dans l’une d’entre elles, la Fonda Milagros, que sont mortes les treize victimes. Au moment du départ du feu, celles-ci «étaient rassemblées dans un espace très réduit», a précisé un porte-parole de la police, Diego Seral. Les flammes se sont propagées à deux autres discothèques, le Teatre et le Golden. Les pompiers, dépêchés sur place à 7h00, sont parvenus à éteindre l’incendie en une heure.

Trois corps identifiés

Selon le porte-parole de la police, seuls 3 des 13 morts ont pour le moment pu être identifiés grâce à leurs empreintes digitales. L’identification des autres va nécessiter un «processus plus complexe» avec des tests ADN, a-t-il précisé. «Les corps sont calcinés et travailler (à leur identification) va être très compliqué», a expliqué le préfet de Murcie, Francisco Jiménez. Les causes de ce drame sont encore floues.