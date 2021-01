Le quartier des Pâquis n’est pas passé loin du drame dans la nuit de samedi à dimanche. Un incendie dans une allée à la rue Royaume a occasionné un fort dégagement de fumée. Les locataires, pris au piège dans leurs appartements, ont été, pour la plupart, évacués via les échelles des pompiers. Sept personnes ont été amenées aux HUG, dont une en urgence absolue.

Service d’Incendie et de Secours Ville de Genève

Il était 3h43 lorsque le 118 a reçu un premier appel au sujet d’un incendie aux Pâquis. «On nous a annoncé un fort dégagement de fumée et des gens aux fenêtres», a confirmé dimanche matin le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève. La description du sinistre a incité l’opérateur à engager les trois casernes du canton et mettre en oeuvre de gros moyens. «Les premiers pompiers sont arrivés sur place cinq minutes après l’alarme, a détaillé Nicolas Millot. Un drame a été évité.»