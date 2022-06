Grèce : Incendie maîtrisé dans la banlieue sud d’Athènes

Attisé par des vents violents, le feu a ravagé la végétation au sud de la capitale grecque. Un peu moins de 300 pompiers se sont mobilisés pour que les habitants puissent retourner chez eux.

De nombreux pompiers restent déployés dans la zone «et resteront aussi longtemps que nécessaire, tandis que les avions continueront de larguer de l’eau» de manière préventive, a-t-il déclaré. Au total, 283 pompiers dans 65 véhicules, avec l’aide de groupes de passants, se sont mobilisés au cours de la nuit pour parvenir à maîtriser l’incendie. Deux avions de pompiers et deux hélicoptères étaient toujours en opération tôt dimanche.

Végétation sinistrée

Le feu, attisé par des vents violents, a ravagé samedi la végétation dans la banlieue sud d’Athènes, obligeant de nombreux habitants à évacuer. La protection civile grecque a appelé 112 des habitants d’Ano Voula et des environs à quitter leurs logements, les flammes ayant déjà atteint une zone d’habitation.

Giorgos Papanikolaou, le maire de Glyfada, où l’incendie s’est déclaré, a expliqué, sans fournir d’autres détails, qu’une centrale électrique à haute tension avait été à l’origine du sinistre. Plus tard dans l’après-midi, un autre incendie s’est déclaré près d’Athènes, à Kouvaras, mais aucune zone résidentielle n’était menacée.

Forte chaleur

L’été dernier, la vague de chaleur la plus grave qu’ait connue la Grèce depuis des décennies, que les autorités ont imputée au changement climatique, a provoqué des incendies qui ont détruit plus de 100’000 hectares de forêt et de terres agricoles, les pires dégâts causés par des incendies depuis 2007.