La Roche-sur-Foron (F) : Incendie nocturne dans un centre d’asile

Quant à l’incendie, il a été rapidement maîtrisé par les pompiers qui ont coupé l’alimentation générale électrique du bâtiment. Aucun blessé n’est à déplorer. Les causes du sinistre sont encore inconnues et, lundi après-midi, des équipes d’EDF étaient toujours sur place. Les résidents ne pourront regagner le foyer qu'une fois que l'électricité sera rétablie dans les locaux et que le feu vert sera donné aux services municipaux, précise France 3.