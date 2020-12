Vully (VD) : Incendie sous un couvert à voiture à Mur

Alertés vers 2h10, les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes une fois sur place. Sains et saufs, les trois occupants de la maison ont pu être accueillis chez des voisins.

Trois voitures, une moto, un scooter, une remorque et deux vélos sont calcinés. Les trois occupants de la maison, âgés de 56, 43 et 18 ans, ont été relogés par des voisins. Une enquête a été ouverte. L’origine et les causes de l’incendie ne sont pas déterminées pour l’heure, précise le communiqué de presse.