France : Incendie sur la Côte d’Azur: le vent retombe, 7000 déplacés

Le vent a fini par retomber mardi soir dans l’arrière-pays de Saint-Tropez, alors que les flammes ont déjà parcouru 6675 hectares.

Le feu, qui a démarré lundi près d’une aire d’autoroute, a parcouru 6675 hectares et en a brûlé 4000, selon les pompiers.

Un millier de pompiers étaient mobilisés mardi soir pour tenter de fixer le plus gros incendie de l’été en France, dans l’arrière-pays de Saint-Tropez où le vent est enfin retombé, 7000 personnes s’apprêtant toutefois à passer une nouvelle nuit hors de chez elles.

«Il n’y a plus du tout de vent, donc on va s’affairer à noyer toutes les lisières (bordures)», a décrit à l’AFP mardi en fin de soirée le porte-parole des pompiers du Var. «La situation n’est plus alarmante comme hier soir, mais elle reste préoccupante», a-t-il ajouté, évoquant «quelques foyers» inquiétants.