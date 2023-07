Incendie Vétroz: récolte des fruits et légumes à nouveau autorisée

Incendie à Vétroz (VS) : La récolte des fruits et légumes à nouveau autorisée

Après l’incendie qui a détruit vendredi une halle industrielle à Vétroz (VS), les analyses effectuées sur les fruits par le canton du Valais dans le périmètre entre Vétroz et la Lienne «se situent dans la norme», annoncent les autorités lundi en fin d’après-midi. L’interdiction de la récolte des fruits, des légumes ainsi que des grandes cultures dans la zone concernée est par conséquent immédiatement levée.

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires constate que les concentrations de métaux lourds dans les fruits sont «conformes à la législation sur les denrées alimentaires». Les exploitants et les personnes qui mettent ces denrées sur le marché sont renvoyés à leur obligation légale et habituelle d’autocontrôle, précise le canton du Valais.

Pâture toujours interdite

Des relevés visuels dans la zone concernée n’ont pas permis de mettre en évidence des concentrations significatives de suies ou de traces sur les cultures. Des analyses sont encore en cours concernant l’impact de la poussière de fumée sur les sols. Ces analyses concernent l’impact à long terme de cet incendie, notamment sur l’ingestion des sols ou des poussières par le bétail sur plusieurs mois ou années.

Une centaine d’astreints à la protection civile ont été engagés depuis samedi et le resteront jusqu’à vendredi pour contrôler et nettoyer les résidus de panneaux solaires et des scories dus à l’incendie. Au vu de l’ampleur de la zone concernée et des risques que représentent ces résidus pour les animaux qui les mangeraient, l’interdiction de pâture et de récolte de fourrage est maintenue dans le périmètre concerné jusqu’à nouvel avis.

Il revient également à chaque propriétaire et chaque exploitant agricole de contrôler et de nettoyer leurs parcelles. Ces déchets ne sont pas dangereux et peuvent être évacués dans des sacs-poubelles normaux.

