Incendie Vétroz: les 140 pompiers ont maîtrisé le feu

Un violent incendie s’était déclaré dans un bâtiment de la zone industrielle, jeudi vers 17h25. Au total, plus de 140 hommes du feu ont été engagés pour lutter contre les flammes, tout au long de la soirée et de la nuit. «Plus d’une centaine de pompiers valaisans ont lutté inlassablement contre cet incendie. L’Office cantonal du feu ainsi que le Service de la sécurité civile et militaire étaient également sur place. Le train d’extinction et de sauvetage (CFF) a été engagé sur site. Les pompiers valaisans ont pu compter en outre sur l’appui d’une quarantaine de pompiers vaudois. Aucun blessé n’est à déplorer», détaille la police cantonale valaisanne dans un communiqué transmis aux alentours de 9h, vendredi.