Sofia Richie : Incendiée pour avoir soutenu Olivia Jade, elle riposte

La fille de Lionel Richie s'est défendue après avoir été critiquée pour son soutien à Olivia Jade. Sur Instagram, elle a prôné l'amour et la positivité.

NurPhoto via AFP

«Une seconde chance»

Interviewée par Jada Pinkett Smith, Willow Smith et Adrienne Banfield-Norris, Olivia Jade avait admis qu'elle voulait simplement mettre cette histoire derrière elle. «Ça a été dur, pour tout le monde, car quelle que soit la situation on ne veut pas voir ses parents en prison, mais c'est aussi nécessaire pour que nous puissions avancer et dépasser cela», avait-elle déclaré.