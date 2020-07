People

Incendiée pour son tweet sur l’Albanie

Dua Lipa a fait l'objet de vives critiques sur les réseaux sociaux pour avoir publié une carte de la «Grande Albanie». Elle parle d’une mauvaise interprétation.

«Mon précédent message n'a jamais eu comme objectif d’inciter à la haine, a écrit la star. Cela me rend triste et en colère que mon message ait été délibérément mal interprété par certains groupes et certains individus qui promeuvent le séparatisme ethnique, ce que je rejette complètement. (…) Chaque fois que je poste quelque chose sur le Kosovo, ça devient fou dans les commentaires, même s'il s'agit de quelque chose d'aussi joyeux que la gastronomie ou la musique, a-t-elle poursuivi. Je rencontre une résistance farouche à l'idée d'une culture kosovare authentique.»

En guise de conclusion de son message, la chanteuse a écrit: «Nous méritons tous d'être fiers de notre appartenance ethnique et d'où nous venons. Je veux simplement que mon pays soit représenté sur une carte et pouvoir parler avec fierté et joie de mes racines albanaises et de ma mère patrie. J'encourage chacun à embrasser ses origines, à s'écouter et à apprendre les uns des autres. Paix, amour et respect de tous, Dua, bisou.»