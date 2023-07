Genève: Incendies à Vernier: trois partis veulent renforcer la sécurité

Vernier était sous le choc vendredi après deux incendies survenus durant la semaine, détruisant partiellement une école primaire et coûtant la vie à un adolescent de 13 ans, dont la mère a été admise aux soins intensifs. Dans cette commune, victime d’une série d’incendies l’an dernier, la question de la sécurité des bâtiments est récurrente. Les récents événements ont remis la question sur le tapis. Selon la « Tribune de Genève », les sections locales du MCG, de l’UDC, de l’Alternative Vernier et un élu indépendant ont exigé une réunion extraordinaire du Conseil municipal, mardi soir. Les partis prévoient de soumettre au vote une motion visant à renforcer les effectifs de la police municipale et d’ouvrir un poste de police au Lignon.

Contacté jeudi, il n’avait pas souhaité s’exprimer sur le fond plus en avant, estimant «qu’il y a un temps pour la politique, et il y a un temps pour l’émotion. Là, on est dans l’émotion, il y a un drame, peut-être le plus grand que l’on puisse connaître. On est dans un temps d’accompagnement de la famille et des habitants, qu’il s’agit de soutenir notamment avec une présence accrue sur le terrain. Le Lignon est une grande famille.» Il n’avait toutefois pas évacué la thématique de la sécurité, «car il n’existe pas de question qui ne mérite d’être posée».