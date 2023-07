Incendies au Canada: une pompière perd la vie, les feux se multiplient

Près de 10 millions d’hectares sont déjà partis en fumée sur l’ensemble du pays, soit plus de 11 fois la moyenne de la dernière décennie.

Une sapeuse-pompière de l’ouest du Canada est décédée jeudi sur le terrain lors d’une intervention contre l’un des mégafeux qui ravagent le pays depuis des semaines, a annoncé son syndicat dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s’agit du premier décès sur le terrain depuis le début de la saison historique que connaît le Canada, où plus de 900 incendies sont actifs actuellement et plus de 570 hors de contrôle.