Vaud : Incendies dans les toilettes publiques: deux ados ont avoué

Un Suisse de 13 ans et un Français de 14 ans ont déclaré avoir commis six incendies dans la région de la Riviera-Pays d’Enhaut, en novembre dernier.

Une enquête menée à la suite de plusieurs incendies intentionnels, commis dans les toilettes publiques des Communes de Blonay, St-Légier-La Chiésaz et Vevey (VD) entre le 2 et le 5 novembre derniers, a permis d’interpeller deux suspects mineurs, le 21 décembre. Après des perquisitions et des auditions, un Suisse de 13 ans et un Français de 14 ans, domiciliés dans la région, ont avoué avoir commis six incendies dans la région de la Riviera-Pays d’Enhaut. Ils ont été libérés au terme des opérations, et le Tribunal des mineurs a été renseigné, indique la police cantonale, mardi.