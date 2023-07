Incendies de drapeaux LGBT et rassemblements en représailles au Coran profané

«Deux poids deux mesures»

Grave crise diplomatique

Ces initiatives ont provoqué une grave crise diplomatique entre la Suède et l’Irak, qui a expulsé l’ambassadrice et rappelé son chargé d’Affaires. A deux reprises également des partisans de Moqtada Sadr ont envahi l’ambassade de Suède à Bagdad, qui a été incendiée peu avant l’aube le 20 juillet. «L’expulsion de l’ambassadrice c’est peu, on veut plus», martèle vendredi à Madinet Sadr Sabbah al-Taï, 45 ans, qui dit avoir participé au dernier assaut contre l’ambassade de Suède. «On est entré dans l’ambassade et on a expulsé l’ambassadrice, mais il peut y avoir plus», a-t-il averti.