Incendies meurtriers à Hawaï: Maui porte plainte contre le principal fournisseur d’électricité

«Cette destruction aurait pu être évitée»

Le fournisseur avait l’obligation «d’entretenir et de réparer correctement les lignes de transmission électrique et les autres équipements, (…) et de veiller à ce que la végétation soit correctement taillée et entretenue afin d’éviter tout contact avec les lignes électriques aériennes», ajoute la plainte. Hawaiian Electric «savait également que si ses équipements électriques aériens déclenchaient un incendie, celui-ci se propagerait à une vitesse extrêmement rapide», sur une île souffrant de la sécheresse, accuse la plainte.