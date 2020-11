Nagorny Karabakh : Incertitude autour de la ville stratégique de Choucha

L’Azerbaïdjan affirme avoir pris la ville stratégique de Choucha, l’Arménie dément formellement.

Choucha, érigée au sommet d’une montagne en faisant une forteresse naturelle, est située à seulement quinze kilomètres de la capitale du Nagorny Karabakh, Stepanakert, et sur la principale route reliant la république autoproclamée à l’Arménie, son principal soutien.

La capture de Choucha serait une victoire majeure pour l’Azerbaïdjan après six semaines de combats au Nagorny Karabakh, une région azerbaïdjanaise à majorité arménienne qui a fait sécession dans les années 1990.

Violents combats

«Avec une fierté et une joie très grandes, je vous informe que la ville de Choucha a été libérée», a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliev lors d’une allocution télévisée à la nation.

Le 8 novembre «entrera dans l’histoire du peuple azerbaïdjanais» comme le jour «où nous sommes revenus à Choucha», a-t-il ajouté. «Notre marche de libération continue» et «nous irons jusqu’au bout, jusqu’à la libération complète de tous les territoires occupés», a-t-il ajouté.

Démenti arménien

Salué par le président turc

Les combats opposent depuis fin septembre les soldats azerbaïdjanais et les séparatistes soutenus par l’Arménie pour le contrôle du Nagorny Karabakh, reconnu par la communauté internationale comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais qui échappe à son contrôle depuis 1994 et la fin d’une guerre ayant fait 30’000 morts.

Ces nouveaux combats sont les plus violents depuis: ils ont fait plus de 1250 morts, mais le nombre de victimes est probablement beaucoup plus élevé, l’Azerbaïdjan notamment ne communiquant pas ses pertes militaires.