Virus : Incertitude sur la présence de public aux JO, l’Inde passe les 200’000 morts

L’épidémie continue de flamber en Inde où plus de 3000 personnes sont décédées du Covid-19 ces 24 dernières heures. La Russie, le Royaume-Uni et la Suisse ont promis d’envoyer de l’aide.

Des membres des familles des malades décédés du Covid-19 devant un site de crémation. (Photo Sanjay KANOJIA / AFP) AFP

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont repoussé mercredi à juin la décision sur la présence ou non de spectateurs locaux, tandis que le nombre de morts du coronavirus a dépassé les 200’000 en Inde.

En Europe, plus de 50 millions de personnes ont été infectées par le Covid-19 depuis fin 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP mercredi à partir de bilans officiels. Parmi les plus de 3,13 millions de morts recensés dans le monde, plus de 1’060’900 l’ont été sur ce continent.

En Inde, où l’épidémie flambe, au moins 201’187 personnes ont succombé du Covid-19, dont 3293 sur ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. «Nous accueillons de plus en plus de malades chaque jour», déclare Ishant Bindra, 28 ans, bénévole de l’ONG Khalsa Help International à Ghaziabad, dans l’Etat indien d’Uttar Pradesh (nord).

«Nous n’avons pas trouvé de place dans les hôpitaux de Delhi», explique à l’AFP Himanshu Verma alors que sa mère, Poonam, 58 ans, est reliée à un concentrateur d’oxygène de cette ONG.

Quatrième pays le plus endeuillé derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique, l’Inde a connu mardi un total impressionnant d’infections (350’000) pour une journée – des chiffres que les experts jugent largement sous-évalués.

Face à cette situation dramatique, le président russe Vladimir Poutine a promis mercredi à l’Inde une «aide humanitaire d’urgence» de plus de 22 tonnes de matériel. Le Royaume-Uni a annoncé envoyer trois unités de production d’oxygène, après un premier envoi de matériel pendant le week-end. La Suisse va également apporter son aide, d’un montant d’un million de francs suisses.

Au Japon, les organisateurs des JO de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, ont indiqué mercredi avoir «convenu qu’une décision concernant la présence de spectateurs sur les sites olympiques et paralympiques serait prise en juin».

En mars, ils avaient interdit la présence des spectateurs venant de l’étranger, une première dans l’histoire. Tokyo et trois autres départements japonais sont depuis dimanche placés sous un troisième état d’urgence face à l’augmentation des cas de Covid-19.

«Perspectives» du déconfinement en France

Note d’espoir, le patron du laboratoire BioNTech, Ugur Sahin, s’est dit mercredi «confiant» dans l’efficacité de son vaccin contre le variant indien du Covid-19. Le B.1.617, appelé «variant indien», a été détecté dans plus de 1200 séquences de génome dans «au moins 17 pays», a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les fermetures de liaisons aériennes avec l’Inde se multiplient. L’Australie et le Kenya ont décidé de suspendre les vols en provenance d’Inde. Le Canada, les Emirats arabes unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande avaient déjà suspendu ou restreint leurs vols.

La présence du variant indien inquiète en Europe au moment où le Vieux Continent respire un peu mieux au bout de longs mois de restrictions, avec une décélération de l’épidémie dans une majorité de pays. Mercredi, les Pays-Bas ont levé le couvre-feu et autorisé la réouverture partielle des terrasses entre midi et 18 heures. Pour Marvin Erhart, 26 ans, assis au soleil avec sa petite amie, «ça fait du bien, après six mois passés à l’intérieur».

En France, le président Emmanuel Macron présentera vendredi «les perspectives» de «sortie progressive» des restrictions sanitaires, a annoncé mercredi le Premier ministre Jean Castex. Cette tâche sera rendue complexe par une troisième vague qui tarde à refluer, avec environ 30’000 cas positifs par jour en moyenne et près de 6000 malades du Covid-19 toujours hospitalisés dans les services de réanimation.

En Italie, où cinémas et salles de spectacles ont partiellement rouvert lundi, la Scala, le prestigieux théâtre de Milan, a annoncé une réouverture à un public limité à 500 personnes qui pourront assister à trois concerts en mai.

Explosion de la pauvreté en Argentine

Aux États-Unis, les Américains vaccinés n’ont plus besoin de porter de masque lorsqu’ils sont en extérieur, sauf au milieu de foules. Mais le festival alternatif Burning Man, qui se tient chaque année dans le désert du Nevada, sera néanmoins annulé pour la seconde année consécutive pour cause de pandémie, ont annoncé ses organisateurs.

Au Mexique aussi, l’épidémie recule. En 14 semaines, le nombre de décès hebdomadaires est passé de 9549 à 1621. D’autres pays latino-américains comme le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur ou l’Argentine demeurent confrontés à une flambée de contaminations.

Dans la banlieue de Buenos Aires, l’épidémie fait exploser la pauvreté. Daisy Garcia, 26 ans, servait chaque jour des repas à quelque 80 personnes dans une soupe populaire de La Matanza, commune pauvre de la capitale argentine. Elle distribue aujourd’hui près de 1000 repas quotidiens.

Le cap du milliard de doses de vaccins contre le Covid, administrées dans 207 pays ou territoires, a été franchi ce week-end, selon un comptage de l’AFP.

Dans cette course à la vaccination, un rapport publié mercredi par l’unité de lutte contre la désinformation de la diplomatie européenne estime que la Russie et la Chine se sont engagées dans des campagnes de «dénigrement» pour saper la confiance dans les vaccins approuvés par l’Union européenne afin de placer les leurs. Le compte Twitter officiel du vaccin russe Spoutnik V a aussitôt réagi et dénoncé «une campagne de désinformation».