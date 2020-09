Suisse : Les quinquas sont rongés par l’inquiétude de perdre leur job

Selon une étude, de plus en plus de salariés d’âge mûr craignent de perdre leur travail, une crainte renforcée par la pandémie de coronavirus.

Dans le cadre de la transformation numérique, les salariés âgés de plus de 50 ans ont de plus en plus de mal à rester intégrés au marché du travail.

«Nous ressentons quotidiennement l’incertitude croissante des cadres et dirigeants de plus de 50 ans», ont indiqué le spécialiste du développement de carrière von Rundstedt et la publication spécialisée HR Today, après avoir effectué dans toute la Suisse un sondage auprès de 791 sociétés et 1053 cadres seniors dans divers secteurs économiques.

Evolution démographique

Selon von Rundstedt, il est important de conserver l’activité professionnelle des plus de 50 ans en raison de l’évolution démographique et du manque de main d’oeuvre qualifiée.

Malgré ces difficultés, les auteurs de l’étude, réalisée entre avril et août, n’ont pas constaté de cas concret de discrimination de cette tranche d’âge. Les entreprises mettant l’accent sur l’égalité des chances, les difficultés que rencontrent les plus de 50 ans sont essentiellement d’ordre structurel.

«Il existe vraisemblablement des obstacles d’ordre structurel et culturel et des problèmes auxquels font de plus en plus face les professionnels plus âgés», souligne l’étude.